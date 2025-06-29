川普呼籲Fed把利率降至1% 強調只挑選會降息的人擔任主席

美國總統川普27日表示，他只會挑選會降息的人來擔任聯準會（Fed）下任主席，並呼籲Fed把利率降至1%。財長貝森特則嘗試淡化外界對川普可能提前提名Fed主席人選的猜測，並指出可能的提名時間點為10或11月。現任主席鮑爾任期到明年5月。

英國金融時報（FT）報導，川普27日在白宮橢圓形辦公室向記者提到接替鮑爾人選時表示：「無論誰在這個位子都將會調降利率。如果我認為誰會維持利率不動，我就不會把他放上這個位子。」他也同時再批鮑爾是個「頑固驢子」，並說他將會很樂見鮑爾自己辭職。

過去從未有美國總統像川普這般批評Fed主席，他今年已多次抨擊Fed決定暫停從去年開始的降息周期，把基準利率區間維持在4.25~4.5%。

川普表示：「我認為我們現在（利率）應該要是1%。」此外，川普也表示，他已指示行政團隊，在Fed新主席就任前「不要發行期限超過九個月的債券」，雖然財政部已預計在未來兩周發行長期債券。

川普上周稍早表示，他已有「三或四個」執掌Fed的人選名單，讓外界推測他有可能透過提前宣布接任人選，讓所謂的「影子主席」來影響貨幣政策，雖然白宮已向金融時報表示，短期之內不會做成任何決定。

貝森特27日也出面淡化川普可能提前宣布提名人選的可能性，他在CNBC專訪中被問到這個話題時說：「我不認為任何人有必要談論這個話題。」

貝森特指出，Fed理事會明年上半年預定將會出現兩名缺額：Fed理事庫格勒（Adriana Kugler）的任期將在1月到期，鮑爾的主席任期也將在5月到期。即便鮑爾主席卸任後選擇留在理事會，川普仍可利用庫格勒的缺額提名主席人選。貝森特說：「將成為主席的人有機會在1月獲得任命，這意味著提名時間點有可能會落在10月、11月。」

另外，Fed 27日公布年度壓力測試報告，指出全美22家大銀行已做好準備，面對嚴峻的經濟衰退仍有足夠的資本緩衝。這為銀行提高配息掃除障礙。