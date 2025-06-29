Meta傳大募資蓋AI資料中心 強化大型語言模型戰力

臉書母公司Meta Platforms傳出正在向多家私募資本公司籌資，目標取得290億美元資金，要用來在美國建造人工智慧（AI）資料中心。

英國金融時報（FT）引述未具名知情人士報導，Meta與阿波羅全球管理公司（Apollo）、KKR、Brookfield資產管理公司、凱雷（Carlyle）、品浩（Pimco）等多家私募基金公司，正在進行融資案的深入討論。

Meta希望這次以30億美元股權和260億美元借貸的方式來籌資，且有再尋求籌措更多資本的可能。

Meta籌資的時機，正值該公司重押AI，而且砸下148億美元投資AI新創公司Scale AI。這件融資案如果談成，可能是史上數一數二大規模的私募融資案。

報導中提及的各家公司，都拒絕或未立即回應置評請求。

隨著Meta以及同在AI領域逐鹿的主要對手，紛紛找尋大型資金公司做為投資、籌資夥伴，科技大咖正在把他們在AI算力巨額投資的風險和成本分散出去。資金公司也樂於提供融資，主要是近來流行的融資方法，對彼此都有一定吸引力。

去年Apollo同意以110億美元資助英特爾在愛爾蘭興建晶圓廠，以此換取股份並保證獲得營業現金流。私募投資公司現在針對投資等級的企業，推介這類不同於傳統企業債或貸款的替代性融資，接受資金者最大好處是，雖性質上接近債務，但因結構設計，可不計入資產負債表中，避免影響槓桿比率與信評。

對於私募基金公司而言，他們需要有監管機關認可的高品質投資標的，同時又能取得比政府或企業債券更高的報酬率，所以開始轉向這類客製化的融資交易。

目前Meta在AI相關發展上落後於競爭對手， Llama 4大型語言模型表現不如預期，做為旗艦AI模型的Behemoth，也已延後發表。

Meta的5月財報中，將全年資本支出的預估增幅上修至最多會到10%，也就是介於640億至720億美元之間，主要是為支持AI擴張所需的資料中心投資，以及因應基礎硬體成本上升。

OpenAI主要投資人微軟（Microsoft）在公司2025會計年度，計劃的資本支出高達800億美元，大部分也是要用來擴建資料中心，緩解AI服務遭遇的量能瓶頸。微軟同時致力開發自研AI晶片，但傳出研發時程落後。

科技新聞網站The Information說，微軟自研的新AI晶片恐將難與輝達競爭，主要是AI的發展太快，想自行設計特製AI晶片的公司發現，很難趕上輝達更為通用的處理器。輝達的處理器現在在效能表現上，是業界領導者。