德請求蘋果、Google 下架DeepSeek

中歐峰會將於下月召開，和大陸外長王毅將訪問德國之際，大陸AI公司DeepSeek及其產品再次受到西方國家的挑戰。路透報導，德國柏林聯邦資料保護暨資訊自由專員坎普表示，已向蘋果和Google通報DeepSeek為非法內容，需盡快審查，決定是否在德國下架。

據聲明，坎普指控，DeepSeek可能非法將用戶個人數據傳輸至大陸，且無法向她所在的機構提供令人信服的證據，以證明德國使用者的資料在大陸受到的保護程度與歐盟相當，該應用程式亦可能違反歐盟通用資料保護法。

坎普還說，對於大陸公司在其勢力範圍內掌握的個資，北京當局擁有廣泛的存取權限。因此，聲明要求蘋果、Google須就資料保護疑慮進行審查，來決定是否在德國下架DeepSeek。

報導指，Google發言人證實已接獲德方機構通知，正在評估，蘋果則尚未做出回應。

DeepSeek自推出AI大模型於今年爆紅以來，就多次受到各國的嚴格審查，美國AI公司Open AI也曾於今年三月，向美國政府提交信函，指DeepSeek模型會帶來「重大風險」；此外，西方國家對華為5G、TikTok的禁令或審查，也被視為美中科技戰中的新戰場。

大陸外交部已多次就各國防堵DeepSeek回應。大陸外交部發言人均曾表示，大陸政府高度重視並依法保護數據隱私和安全，中方一貫反對泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化等。