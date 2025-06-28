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美股反彈24%滿血復活 下半年繼續衝？五大風險不容忽視

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
展望下半年，美國股市面臨關稅和企業獲利等五大風險。美聯社
展望下半年，美國股市面臨關稅和企業獲利等五大風險。美聯社

美國股市今年上半年走勢宛如雲霄飛車，標普500指數一度從高點大跌19%，但如今已從谷底回升近24%，收復所有失土。展望下半年，以下是美股面臨的五大風險：

關稅期限

美股這波漲勢迫在眉睫的威脅是7月9日，這天是美國總統川普訂下的期限，美國必須在7月9日前與主要夥伴達成貿易協定。由於未達成協議的出口國關稅將遠高於目前大多數國家適用的10%水準，能否敲定協議至關重要。

投資人普遍認為，4月初「解放日」等級的關稅震撼不太可能重演，市場也期盼最終期限可能延後。不過，瑞銀全球財富管理策略師曹瓦麗（Anthi Tsouvali）表示，儘管金融市場已不再自滿，風險仍未消除，除非敲定強而有力的協議；曹瓦麗對美股持中立看法。

企業獲利

企業表現充滿韌性，是美股4月以來強勁反彈的一大支柱。彭博行業研究數據顯示，分析師平均預估標普500指數成分股企業今年獲利將成長7.1%，而且2026年獲利還會加速成長。

隨著美國企業第2季財報紛至沓來，這種韌性將面臨考驗。商業圓桌會議（Business Roundtable）6月調查顯示，企業最高管理團隊心態比三個月前來得悲觀，預期將擴大雇用人力或提高資本支出的主管減少。好消息是，川普4.2兆美元的減稅方案可望為企業帶來助益；美國參議院即將就該方案舉行關鍵表決。

地緣政治

以色列和伊朗停火已帶動油價走跌，舒緩股市投資人對通膨與美國聯準會（Fed）降息路徑的憂慮。不過，由於伊朗核計畫前景充滿不確定性，以伊停火提振投資人信心的效果脆而不堅。美國和中國大陸關係緊張，也讓投資人坐立難安。

Santander資產管理歐洲策略主管西蒙（Francisco Simón）說：「儘管情勢暫時舒緩，我們仍認為就結構而言地緣政治風險居高不下。」西蒙表示，Santander資產管理仍對美股持減碼立場，偏好採取「謹慎及精挑細選的策略」。

美國債務與Fed

投資人對持續快速膨脹的債務憂慮日益升高，導致美國5月失去最後一個頂級信用評等。Columbia Threadneedle Investments全球股票主管羅伯森（Neil Robson）表示，金融市場崩跌導致債券殖利率飆升及股票價位大幅下滑，目前仍是低機率事件，但該公司已提高警覺。

Fed主席鮑爾任期明年結束，威靈頓投資管理（Wellington Management）總體策略師維倫澤克（Nicolas Wylenzek）認為，如何處理Fed主席接替人選事宜，對投資人而言也是重要議題。川普25日表示，心中已選出三或四名接替鮑爾的人選。

2022年英國「特拉斯時刻」在美國重演，是部分投資人提到的風險之一。維倫澤克指出，英國當時之所以爆發這場危機，支出失控及英國央行獨立性面臨一些質疑是一部分原因。

價位

目前標普500指數以未來12個月獲利計算的本益比為22倍，遠高於18.6倍的10年平均值。一些業者認為，價位高昂是投資人加碼買進股票的障礙。

景順資產管理全球市場策略師趙耀庭說：「如果美國經濟情勢惡化，美股可能進一步調整價位，尤其是標普500指數等市值加權策略。美國以外市場本益比大多較低，我們認為這些市場與美國落差會持續縮小。」

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