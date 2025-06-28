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澳洲首創氣候簽證 逾1/3吐瓦魯公民申請參加移居抽籤

中央社／ 坎培拉28日綜合外電報導

澳洲本月對南太平洋島國吐瓦魯公民開放全球首創的氣候簽證申請，獲得簽證者能夠永久移居澳洲。因名額有限採抽籤決定，截至27日已有超過1/3的吐瓦魯公民申請參加抽籤。

英國廣播公司（BBC）報導，這項簽證計畫1年只有280個名額，首批申請於16日開放登記，至今踴躍程度顯示可能面臨大量超額申請。

由於氣候變遷恐導致人們被迫移居他鄉，澳洲外交部稱這項簽證計畫是針對相關威脅提出的劃時代回應。

由群島組成的吐瓦魯海拔僅5公尺，是世界上面臨最嚴重氣候威脅的國家之一。美國國家航空暨太空總署（NASA）的科學家已預測，到了2050年，吐瓦魯大部分陸地與最重要的基礎設施在滿潮時都將位於海面下。

根據2022年的人口普查，吐瓦魯人口為1萬643人。截至本月27日，澳洲已收到1124件氣候簽證申請，申請人數含眷屬在內共有4052名吐瓦魯人。申請截止日期是7月18日。

成功獲得這種簽證的人，將獲得澳洲永久居住權，並能自由出入境澳洲，移居後也立刻享有澳洲政府提供的資源，像是納入醫療保險系統、獲得育兒津貼、能就讀學校和大學及在職業教育中心受訓，如同澳洲公民享有的補助。

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