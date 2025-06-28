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猛揮裁員大刀！英特爾陳立武整頓高層不手軟 戰略長6月底走人

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
英特爾戰略長Safroadu Yeboah-Amankwah將於6月底離職，為執行長陳立武3月上台來最新人事變動。路透
英特爾戰略長Safroadu Yeboah-Amankwah將於6月底離職，為執行長陳立武3月上台來最新人事變動。路透

英特爾最高戰略長Safroadu Yeboah-Amankwah將於6月底離職，這將是這家晶片巨擘自執行長陳立武3月上台來最新一項人事變動，顯示出陳立武在整頓領導團隊上毫不手軟。

兩名匿名消息人士向路透透露，自2020年來擔任英特爾戰略長（CSO）的Yeboah-Amankwah將在6月30日離職，英特爾也證實了這項消息。他負責督導英特爾的成長計畫、策略結盟和股權投資等事項。

Yeboah-Amankwah的部分戰略工作，如今將落到最近升遷為英特爾技術和人工智慧（AI）長的Sachin Katti身上。據另一名消息人士表示，英特爾的創投子公司Intel Capital也將直接向陳立武報告。

陳立武是名經驗豐富的投資人，是1987年成立的創投公司Walden International創辦人。

自從擔任英特爾執行長，陳立武已打破過去英特爾的領導團隊，直接督導該公司重要的資料中心和AI晶片團隊，以及個人電腦（PC）晶片團隊。他也已引進新的工程團隊領導人，並計劃削減他認為過於膨脹、缺乏效率的中階管理層。

英特爾多年來面臨製造困境，並在手機和AI晶片上錯失許多機會。雖然前執行長基辛格（Pat Gelsinger）力圖帶領公司東山再起，但他也加劇英特爾的一些問題。英特爾去年財報出現1986年來首次淨損，虧損188億美元。

陳立武 英特爾

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