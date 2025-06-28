Fed不必急著降息？外媒分析原因 「為聯準會爭取更多時間」

美國聯準會（Fed）至今對降息仍按兵不動，但金融狀況已經先自行寬鬆了。道瓊社引述巴隆周刊的分析指出，這代表了市場本質上正在幫忙做聯準會的工作。

投資人或許還沒意識到，他們的樂觀情緒實際上為聯準會爭取到更多時間，讓Fed可以維持當前的貨幣政策不變。

當前市場樂觀的證據隨處可見，股市從4月低點回升，正朝著超越2月時的前次高點邁進。今年2月時策略師們還基於對川普政府將推動減稅與放寬監管的期望，上修了對標普500指數的預測。

金融市場自4月低點反彈，幾乎遍及所有資產類別，這顯示，市場無懼以色列與伊朗爆發全面戰爭，也不擔心川普關稅了。高風險、高報酬的比特幣，自4月低點反攻；人工智慧（AI）相關股票重新振作，例如輝達（Nvidia）和美超微（Super Micro）股價，自4月低谷以來漲幅都超過50%。

同時，美國風險最高企業所發的公司債，付給購債投資人的收益變少，也就是，美國垃圾級公司債的殖利率平均為6.8%，來到今年最低水準。

巴隆說，最後形成的效果是，市場現已在體驗降息所帶來的「感覺良好」效應，然而聯準會根本還沒有行動。

芝加哥聯準銀行的金融情勢指數（Financial Conditions Index）上周末的最新讀數為負0.48，代表著美國處於一個資金流動順暢、貸款更容易獲得、企業利潤空間更有望擴大的環境。芝加哥聯準銀行這個指數越低，表示經濟條件越寬鬆。今年4月時，該指數為負0.39。

彭博資訊彙編的金融情勢指數也呈現了寬鬆趨勢，彭博的這個指數則是正值代表金融條件比正常情況更為寬鬆。該指數本周四達到0.45，遠高於4月低點時的負1.583。

巴隆分析，金融市場急著先反轉上攻，可能是在押注未來就是會降息。目前已有超過73%的市場參與者預期，聯準會將於9月的利率會議後宣布降息1碼（0.25個百分點）。聯準會官員的發言也明確傳達了，未來利率的走向是利率會更低。

市場搶在聯準會之前，讓金融狀況現已經偏向寬鬆，這削弱了聯準會需要降息以刺激經濟的正當性。

Wolfe Research首席投資策略師Chris Senyek本周就指出：「我們認為，這讓聯準會在服務業通膨與關稅驅動的物價壓力依然頑固之際，以及川普對聯準會的政治干預下，有比市場共識更長的時間，來保持利率不變的彈性。」