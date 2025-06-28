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標普500創高迎十年來都強7月 AI行情續熱…關稅變數未除

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股只花89個交易日大漲24%，刷新歷來從跌幅逾15%後反彈再創收盤的最快紀錄。美聯社
美股只花89個交易日大漲24%，刷新歷來從跌幅逾15%後反彈再創收盤的最快紀錄。美聯社

標普500指數周五終於衝破2月所締造的歷史新高水準。4月因關稅衝擊而暴跌，但短短89個交易日大漲24%，刷新歷來從跌幅逾15%後反彈再創收盤的最快紀錄，接下來進入十年來只漲不跌的7月，投資人對美股繼續攀高仍寄於厚望。

標普500指數周五一開盤就站上前波盤中高點，川普總統宣布中止和加拿大貿易談判後一度回吐漲幅，隨後再度走高，終場上漲0.5%，收在6,170.07點，創下2月以來新高。那斯達克綜合指數同日也創下去年12月以來新高，上漲0.5%，收在20.273.46點。道瓊工業指數上漲432點，漲幅1%。

輝達（NVIDIA）和台積電ADR各漲1.8%和2%，也都收在歷史新高。輝達市值達到3.85兆美元，台積電ADR換算為台北交易股價已高達新台幣1,343元。

2025上半年即將告一段落，標普500指數和那斯達克綜合指數今年以來漲近5%，道瓊工業指數也上漲3%。

美國總統川普表示，和部分國家貿易談判已有進展，點名已和中國大陸和英國達成協議，讓投資人在關稅大限前信心回升。多家大型銀行通過聯準會（Fed）壓力測試，也為配發股利鋪路。

美國財政部長貝森特表示，部分貿易重大協議有可能延長至勞動節（9月1日）前敲定。歐盟執委會主席范德賴恩據傳向歐盟領袖表示，她有信心能在期限前達成協議。北京方面則已確認和華府之間的貿易框架細節。

Haverford Trust投資策略主管史密斯（Hank Smith）表示：「市場嗅到，這些關稅並沒有解放日那天宣布時看起來那麼嚴重。你已經看到市場回溫了。」

展望下半年，貝萊德投資長李德（Rick Rieder）在內華爾街法人預期，下半年股市還有機會繼續上漲。他在晨星投資大會發表專題演講時表示，人工智慧（AI）革命可能壓低通膨，進一步推升市場表現。

美股續漲也有季節性因素加持。Carson集團策略師迪區克（Ryan Detrick）指出，過去10年，標普500指數每逢7月都上漲，也是近20年來表現最強的單月。他強調，在美國總統大選後的隔年7月，也是股市歷年表現最佳的月份。

不過，也有部分市場人士提醒，今年7月行情未必一帆風順。川普所宣布的90天關稅暫緩將在7月9日到期，雖然白宮周四強調這個期限「不是決定性因素」，也不排除「有可能再延長」，但相關不確定性仍為市場帶來風險。

高盛分析師費拉里奧（Andrea Ferrario）在報告中指出：「總體經濟和政策的不確定性仍高，預料下半年股市波動會維持在高檔，7月關稅大限等多項因素都可能引發市場震盪。」

此外，美股反彈過快也讓價位偏高。FactSet數據顯示，標普500按預估獲利計算的本益比已達23.3倍。

下週市場焦點將先轉向華府。川普要求共和黨籍國會議員7月4日前通過大規模減稅和支出法案。

同時，投資人也將關注美國經濟的最新動向，周四將發布6月就業報告，而7月4日（周四）逢國慶日美股將休市一天。

美股 美國 標普 指數 川普

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