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日經亞洲：美方開始規畫川普下半年訪中 行程規模將比照中東行

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸國家主席習近平（左），攝於5月8日；美國總統川普（右），攝於5月30日。資料照片組圖。法新社
中國大陸國家主席習近平（左），攝於5月8日；美國總統川普（右），攝於5月30日。資料照片組圖。法新社

日經亞洲（Nikkei Asia）28日掌握消息指出，美國官員正籌畫川普於下半年率領數十位企業執行長組成代表團訪問中國大陸的行程，此行預計將與5月出訪中東的規模相仿。

報導指出，川普26日宣布已與中國簽署貿易協議，但未透露具體細節，隨後便傳出美方開始籌畫訪中行程的消息。此一發展反映出美國對中政策的轉變，從升高威脅、迫使對方立即讓步，轉向透過有管理的談判，在較長時期內實現去風險化。

根據報導，美國財政部長貝森特的顧問一直提議，取消拜登時代部分出口管制，以換取中國承諾放寬稀土元素和磁鐵的出口許可。其目標並非全面脫鉤，而是在五到十年內透過有管理的「去風險化」，降低對中國的依賴。

據報導，美國國務院6月初開始聯繫具有駐中國大陸經驗的企業主管，徵詢他們對川普可能訪中行程的意見，內容包括奉茶和接茶等細節。

一連串事件顯示，貝森特的對中立場在川普政府內正逐漸占據主導地位。消息人士透露，貝森特與川普政府對中鷹派領袖、國務卿魯比歐爆發權力鬥爭。貝森特與中國大陸國務院副總理何立峰在瑞內日內瓦會談後不久，魯比歐於5月28日宣布一項新政策，試圖大規模撤銷中國學生的簽證，雙方緊張關係隨之升高。

貝森特 美國 川普

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