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巴菲特再捐逾1700億元股票 創近20年來最大筆

中央社／ 紐約27日綜合外電報導
「股神」巴菲特27日再捐出價值60億美元的波克夏海瑟威公司股票。路透資料照
「股神」巴菲特27日再捐出價值60億美元的波克夏海瑟威公司股票。路透資料照

美國「股神」巴菲特今天再捐出價值60億美元（約新台幣1765億元）的波克夏海瑟威公司股票給蓋茲基金會與其他4個家族慈善基金會，為他近20年前開始捐獻以來最大筆的年度捐贈。

路透社報導，巴菲特（Warren Buffett）這次捐出約1236萬股波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）B股，使他的慈善捐款總額累計超過600億美元。

他分別捐給蓋茲基金會（Gates Foundation）943萬股；蘇珊．湯普森．巴菲特基金會（Susan ThompsonBuffett Foundation）94萬3384股。

他也捐贈各66萬366股給分別由他3個子女霍華德（Howard）、蘇珊（Susie）和彼得（Peter）管理的霍華德．巴菲特基金會（Howard G. BuffettFoundation）、薛伍德基金會（Sherwood Foundation）和諾瓦基金會（NoVo Foundation）。

根據流通在外股數資料，巴菲特仍持有波克夏13.8%股份。

根據富比世雜誌（Forbes Magazine）數據，在今天捐出股票之前，他的淨資產達1520億美元，是全球第5大富豪。這次捐贈過後，他的排名會降到第6。

巴菲特今天捐出的股票價值超越他去年6月捐出的53億美元。此外，他去年11月也捐贈11.4億美元給家族基金會。

巴菲特透過聲明重申不打算出售任何波克夏股票。

目前94歲的巴菲特於2006年開始捐出自己的財產。

波克夏 巴菲特 富比世

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