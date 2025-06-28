歐盟：軍費翻倍並買更多美國武器 鋪路貿易協議

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）今天表示，北約同意將國防支出目標提高逾一倍，這有助於重新平衡歐洲與美國的貿易關係，並可望促使歐洲向美國購買更多武器。

北大西洋公約組織（NATO）盟國22日同意在2035年之前將國防支出翻倍，從國內生產毛額（GDP）占比2%拉高至5%。

柯斯塔接受美國CNBC新聞網專訪表示，此舉解決歐洲與美國間最主要的貿易相關問題。

他說：「我們所決定要做的是強化自身處境，並為自我防衛承擔更多責任。如此一來，我認為我們已解決了主要問題，而且我認為這已為解決其他問題鋪平道路。」

按柯斯塔的說法，提高的國防支出至少有一部分會用於「買美國貨」。

他說：「當然，如我們購買更多美國武器，貿易關係就會實現再平衡，道理就是如此。我一直強調，我們不能把這兩項與防衛相關的談判分開，這是美國最在乎的問題，如今問題已解決了。」

美國總統川普4月2日宣布對大部分貿易夥伴實施對等關稅，旋即在4月9日宣布暫緩90天供各方與美國貿易談判。歐盟也與其他各國一樣想趕在7月9日暫緩的最後期限前，與華府達成協議。

美國本週向歐盟執委會拿出新提案後，雙方朝達成協議再邁進一步。