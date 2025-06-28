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聯準會：美大銀行資本充足 能挺過嚴重經濟衰退

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，美國大型銀行擁有充足資源，就算面臨嚴重經濟衰退，仍能持續對家庭和企業提供貸款。

法新社報導，接受Fed年度「壓力測試」的22間大型銀行全數通過考驗，這項測試目的在衡量他們是否有能力挺過經濟嚴重低迷的情況。

Fed負責監管事務的副主席鮑曼（MichelleBowman）透過聲明表示：「大型銀行依然有足夠的資本和韌性，能夠承受各種嚴峻的結果。」

Fed在報告中說：「2025年壓力測試的結果顯示，今年接受測試的22家大型銀行擁有充足的資本來吸收超過5500億美元的虧損。」

Fed一名資深官員還說，即使在遭遇前述預測的虧損後，這些銀行的資本水準仍是最低要求的2倍以上，屬穩健程度。

今年的情境包含嚴峻的全球性衰退，商用和住宅不動產市場及企業債務市場壓力升高。

測試中假設性的危機包含商用不動產價格大跌30%，以及房價大跌33%。

在這樣的情況下，失業率攀升近5.9個百分點來到10%，經濟產值同樣下跌。

但Fed指出，由於壓力測試的「反循環機制設計」，這樣的情境不如去年那樣嚴峻。

2008年發生全球金融危機後，這類壓力測試被用以檢測總資產至少達1000億美元銀行的體質，包括被列為第一線的全球系統性重要銀行（Global SystemicallyImportant Banks），較小型銀行只須每兩年接受一次壓力測試。

經濟衰退 壓力 Fed

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