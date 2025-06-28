川普：只會任命願降息的聯準會主席 樂見鮑爾自己辭職

金融時報報導，美國總統川普27日表示，他只會任命願意降息的聯準會新任主席，並呼籲聯準會將利率降至1%，同時再度抨擊現任主席鮑威爾，形容他是「頑固的騾子」，還說鮑爾若願意，他「很樂意讓他辭職」。

鮑爾已表示，將履行完整任期；他的任期將於2026年5月屆滿。

川普在白宮橢圓辦公室向記者表示，無論由誰接任聯準會主席，利率都將下調。他說：「如果我認為某人會維持利率不變，我就不會讓他上任。」

這番言論象徵美國總統對聯準會主席的最新一輪砲轟；川普一再批評聯準會今年將利率維持在4.25至4.5%的決定，此舉終止自2024年啟動的降息週期。

川普表示：「我認為我們現在的利率應該是1%。」他還補充，已指示行政部門在新任聯準會主席上任之前，「不要發行任何超過約9個月期限的債券」。儘管如此，美國財政部仍預計在未來2周內發行長期公債。

川普本周稍早表示，已列出「3至4位」聯準會主席候選人。儘管白宮告訴金融時報，並未「即將」做出決定，但川普對鮑爾施壓的舉動，已引發外界揣測，認為他可能會挑選一位支持迅速降息的「影子聯準會主席」（shadow Fed chair）。

不過，許多專家認為，這項影子策略可能適得其反。因為聯準會主席與聯邦公開市場委員會（FOMC）的其他18名委員共同決定利率政策，其中除主席外，還有11人擁有投票權。

鮑爾前特別顧問、現任約翰霍普金斯大學金融經濟學中心研究員福斯特（Jon Faust）表示：「如果下一任主席試圖施展他實際上尚未擁有的權力，主要會損害與其他委員的關係。」他指出：「這將削弱新主席上任初期的影響力。」