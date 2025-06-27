競爭激烈+毛利不高 這家外資唱衰美超微…今後難脫穎而出

美超微（Super Micro）在人工智慧（AI）伺服器市場中，也許是個寵兒，但分析師卻表示，其成長題材會日益難以發酵。

KeyBanc分析師25日首次追蹤數家資訊科技（IT）領域公司，並發布評級。美超微、戴爾（Dell）及慧與科技（Hewlett Packard）等企業的股票，均被給予「與類股表現一致」（Sector Weight）評級，並指出，這幾家公司似乎「飽受競爭壓力」。

KeyBanc認為，伺服器事業是「高度碎片化的市場」，其中包含聯想（Lenovo）及慧與科技等資金雄厚的企業，關鍵的是，在產品差異化上，還有很多空間。價格往往是產品脫穎而出的主要原因，導致伺服器成為該公司調查範圍中，利潤最低的產品之一。KeyBanc專家預期，美超微的成長將會隨著時間放緩，也預測其營收「將低於經營階層設定的目標」。

美超微預估其2025會計年度營收約為220億美元，代表年增48%。並預期2026年營收將達到400億美元，年增幅度超過80%。KeyBanc則坦承傾向於「採取更保守的立場」，認為美超微2025年及2026年營收成長預測分別為48.2%及22%。

KeyBanc表示，美超微自行設定的成長預測恐難以達成，部分是因為競爭對手如戴爾，贏得了xAI這樣的客戶，且這個產業的成長也預期將會放緩。

KeyBanc也預測，美超微的毛利率將會持續下滑，「未來幾季必須扭轉這個趨勢」。與其他同業相比，美超微的營業利益率在該產業中敬陪末座，「這點真的不太有吸引力」。

根據彭博資訊報價，美超微股價在27日盤中一度漲0.7%，至49.97美元。