東京6月通膨率3.1% 4個月來首趨緩

東京六月通膨率為百分之三點一，為四個月來首次放緩，凸顯能源價格緩漲、東京市政府在全國選舉前免收部分水費的效應已發酵，有助於緩解通膨引發的民怨，並且拉抬執政黨自民黨的選情。

彭博資訊報導，日本總務省二十七日公布，東京六月扣除生鮮食品的核心消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之三點一，從前月的百分之三點六放緩，低於經濟學家預測的中位數百分之三點三。本月東京整體通膨增速為百分之三點一，也比前一個月的百分之三點四減緩，這兩項數據都是四個月來首次趨緩。

數據出爐後，日圓匯價同日盤中一度貶至一四四點八一日圓兌一美元。

不過，這一物價增幅仍遠高於日本銀行（央行）設定的百分之二目標，使日銀得以在全球貿易的不確定性消散後，考慮進一步升息的時機。

標普全球市場財智首席經濟學家田口晴美（音譯），從最新數據來看，米價漲幅減緩與能源價格下跌發揮重大效用，政策因素也壓低通膨，「展望未來，由於進口物價已下跌，物價上漲的壓力不如以往強烈」。

被視為全國物價風向球的東京通膨數據有所減緩，可能有助於支持日本首相石破茂政府七月廿日參議院選舉的選情。由於物價居高不下引發民怨，石破茂率領的自民黨在上周末在東京都的選舉慘敗。

不過，日銀的升息展望仍不明朗，原因是衡量內需與薪資的基礎通膨指標，仍持續低於日銀設定的百分之二目標。鴿派人士認為，這反映了國內消費需求疲弱，但批評者認為，這項數據擾亂了日銀的訊息傳遞。

前日銀官員、樂天證券經濟研究所首席經濟學家愛宕伸康說，「這升高日銀溝通的複雜度，也使外界更難理解日銀究竟會怎麼做。」

田口晴美也說，「日銀重視在物價下降與薪資上漲後，能否強化消費力道，但我們不排除消費持平甚至稍微縮減。」她認為，最新出爐的東京通膨數據，尚未構成立刻升息的充分理由。