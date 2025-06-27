關稅效應 美個人所得、支出雙減

美國五月個人消費支出（ＰＣＥ）萎縮，個人所得更大幅減少，通膨僅溫和上升，顯示關稅對經濟的負面影響開始顯現，尚未衝擊通膨。聯準會（Fed）已更有降息的條件，但仍將繼續觀望後續經濟數據的動向。

五月整體ＰＣＥ平減指數比四月上升百分之○點一，符合預估，也與四月升幅相同；核心ＰＣＥ平減指數比四月上升百分之○點二，高於預估及四月時的百分之○點一升幅。兩項平減指數升幅雖然略微擴大，但仍顯示通膨壓力仍然有限。

比較值得擔憂的是個人消費支出比四月減少百分之○點一，比經濟學者預估增加百分之○點一，以及四月時的百分之○點二增幅都更遜色，也是今年來最大減幅；扣除通膨後的實質個人消費支出更比四月減少百分之○點三，比預估持平，以及四月時增加百分之○點一都差。

個人所得減少百分之○點四，比預估增加百分之○點三，及四月時的百分之○點七增幅明顯弱化，也是二○二一年來最大減幅，原因可能是因為就業市場動能減弱，以及社會福利所得減少，因而拖累消費支出，所幸工資仍增加百分之○點四。

經濟學者指出，通膨壓力雖輕，但預料未來幾個月將會加重，因為企業將會逐漸把關稅成本轉嫁給消費者；但消費支出若持續走軟，也將壓制企業的漲價能力。聯準會將再觀察六月就業報告及消費者物價指數動向，再決定降息時機。

儘管美國總統川普認為，目前溫和通膨意味著聯準會早該開始降息，但在聯準會內部，這項主張未獲得廣泛支持，目前只有兩位決策官員接受七月降息的可能性，其他官員明顯然仍不認同。

波士頓聯準銀行總裁柯林絲（Susan Collins）二十六日接受彭博新聞採訪時表示，「從現在到七月的會議，我們只會再有一個月的數據」，「我預計自己會要看到更多資訊（再做決定）」。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）也對彭博電視台說：「我過去一段時間的主要看法一直是，到了秋季我們會有空間來調整利率，而我至今仍未改變這個看法。」

經濟學家和聯準會決策官員普遍預期，由於企業將更高的進口成本轉嫁給消費者，今年通膨可能進一步上升。聯準會主席鮑爾說，聯準會需等到六、七月的通膨數據出來後，才能更加確認。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）則長期一直主張，利率最終需大幅低於目前水準，因此他一向被視為立場較偏鴿派。他周四說：「我希望我們不會看到通膨上升」，「但我們需要幾個月的明確數據，才有辦法確認關稅是否真的沒影響」。