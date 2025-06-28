日經指數 重返4萬點

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美中已簽署貿易協議，加上白宮發言人暗示川普可能放寬7月的關稅期限，帶動日本股市27日連續第四個交易日收高，且重返4萬點大關，是今年1月以來首見。

在出口類股、特別是汽車製造商帶領下，日本股市27日一路開高走高，包括豐田、本田與日產等汽車股收盤漲幅至少2.8%；晶片股如東京威力科創表現亦相當強勁，收盤大漲4.3%。日經225指數終場上漲566.2點，收在40,150.79點，是1月上旬以來首度站上4萬點大關，漲幅達1.43%，傲視亞洲股市。其他亞洲股市則是漲跌互見。

瑞穗證券資深技術分析師三浦豐說：「貿易方面出現一些進展的跡象，部分投資人預期對等關稅的實施期限可能會延後」，這對股市自然是大利多。他指出，貿易情勢緩和，大型股如汽車類股是主要受益者，而日經漲破4萬點後，也進一步提振了市場情緒。

三井住友DS資產管理公司首席市場策略師市川雅浩認為，市場對美國降息預期升溫，也為股市帶來上行動能。

AT Global Markets首席分析師托戴爾也說：「中東衝突趨於平息，貿易協議似乎正在達成，市場對聯準會（Fed）降息預期的樂觀情緒也在增加，這些因素都帶動了全球市場。」

貿易協議 日本 分析師

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