韓發行歐元債 規模創高

南韓26日發行歐元債券，籌集14億歐元（16億美元），創下許多紀錄。這是南韓史上發行最大規模的歐元債券，也是該國逾十年來最大外幣債券交易。這次是現任總統李在明本月就任以來，首度出售境外債券，也是該國睽違四年後，首度重返歐洲債市。

南韓財政經濟部表示，本次標售的債券分為兩部分，分別是7億歐元的3年期債券，及7億歐元的7年期債券。

這代表南韓首次分兩批發行以歐元計價的債券，也是該國自2014年透過發行境外債券籌得10億美元以來，售出最大金額的外幣債券。

債券需求強勁，吸引達190億歐元的需求，是這次發行規模的13.6倍。這也標誌該國發行的歐元計價國債，寫下史上最高的認購率。

財政經濟部表示，這些債券在次級市場上交易的價差，較日本的國家金融機構及中國官方發行的債券更小。

公告中也說：「透過銷售國債，我們在外部不確定性持續上升之際，及時強化外匯準備，也確保了用以償付今年到期的外幣債券的資金。」

在最近的國債發行後，南韓今年尚有19億美元境外債券販售額度，國會批准的上限為35億美元。財政經濟部表示：「視市場情況而定，如有需要，我們將在今年下半年再度發行外幣債券。」