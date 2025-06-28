東京核心CPI 增速降溫

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
日本東京CPI走勢
日本東京CPI走勢

東京6月通膨率為3.1％，為四個月來首次放緩，凸顯能源價格緩漲、東京市政府在全國選舉前免收部分水費的效應已發酵，有助於緩解通膨引發的民怨，並拉抬執政黨自民黨的選情。

彭博資訊報導，日本總務省27日公布，東京6月扣除生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）年增3.1%，從前月的3.6%放緩，低於經濟學家預測的中位數3.3%。本月東京整體通膨增速為3.1%，也比前一個月的3.4%減緩，這兩項數據都是四個月來首次趨緩。數據出爐後，日圓匯價同日盤中一度貶至144.81日圓兌1美元。

不過，這一物價增幅仍遠高於日本銀行（央行）設定的2%目標，使日銀得以在全球貿易的不確定性消散後，考慮進一步升息的時機。

在6月，東京的汽油價格下降1%，較5月的6.3%增幅顯著下降，水費的年降幅更多達34.6%。電價在上月的年增幅為5.3%，也月減5.5個百分點。

標普全球市場財智首席經濟學家田口晴美（音譯），從最新數據來看，米價漲幅減緩與能源價格下跌發揮重大效用，政策因素也壓低通膨，「展望未來，由於進口物價已下跌，物價上漲的壓力不如以往強烈」。

被視為全國物價風向球的東京通膨數據有所減緩，可能有助於支持石破茂政府在7月20日參議院選舉的選情。由於物價居高不下引發民怨，石破茂率領的自民黨在上周末在東京都的選舉慘敗。

不過，日銀的升息展望仍不明朗，原因是衡量內需與薪資的基礎通膨指標，仍持續低於日銀設定的2%目標。鴿派人士認為，這反映了國內消費需求疲弱，但批評者認為，這項數據擾亂了日銀的訊息傳遞。

前日銀官員、樂天證券經濟研究所首席經濟學家愛宕伸康說：「日銀正面臨前所未見的處境，也缺乏定錨通膨預期的經驗，說明了日銀為何採用模糊的基礎通膨概念。」「這升高日銀溝通的複雜度，也使外界更難理解日銀究竟會怎麼做。」

通膨 東京

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