關稅對經濟衝擊顯現 美個人所得、支出萎縮

美國5月個人消費支出（PCE）萎縮幅度為今年來最大，個人所得更大幅減少，通膨僅溫和上升，顯示關稅對經濟負面影響開始顯現，但尚未衝擊通膨。

美國聯準會（Fed）已經更有降息的條件，但仍將繼續觀望後續相關經濟數據動向。

美國商務部27日公布，5月整體PCE平減指數比4月上升0.1%，符合預估，也與4月升幅相同；比去年同期上升2.3%，符合預估，但較4月的2.2%升幅（修正數）略高。

核心PCE平減指數比4月上升0.2%，高於預估及4月時的0.1%升幅；比去年同期上升2.7%，高於預估及4月時的2.6%升幅（修正數）。兩項平減指數升幅雖然略微擴大，但是通膨壓力仍有限。

比較令人擔憂的是個人消費支出比4月減少0.1%，比經濟學者預估增加0.1%，以及4月時的0.2%增幅都更遜色，也是今年來最大減幅；扣除通膨後的實質個人消費支出更比4月減少0.3%，比預估的持平，以及4月時增加0.1%都差。

個人所得減少0.4%，比預估增加0.3%，及4月時的0.7%增幅明顯弱化，也是2021年來最大減幅，原因可能是因為就業市場動能減弱，以及社會福利所得減少，因而拖累消費支出，所幸工資仍增加0.4%。儲蓄率降到4.5%。

經濟學者指出，通膨壓力雖輕，但預料未來幾個月將會加重，因為企業將會逐漸把關稅成本轉嫁給消費者；但消費支出若持續走軟，也將壓制企業漲價能力。聯準會將再觀察6月就業報告及消費者物價指數動向，再決定降息時機。