歐盟救自由貿易 擬設新WTO…加強與CPTPP成員國合作

歐盟執委會主席范德賴恩已提議布魯塞爾當局攜手亞洲國家，成立取代世界貿易組織（WTO）的機構，藉此拯救自由貿易。

歐盟領袖26日齊聚布魯塞爾，討論如何應對美國總統川普關稅，但話題也觸及保護國際貿易體系的其他措施。范德賴恩提議，歐盟可聯手跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）其他11個經濟體，成立新版WTO，強調歐盟與CPTPP成員國加強合作，可能是重塑全球貿易秩序的第一步。

范德賴恩說：「亞洲國家希望與歐盟建立結構完善的合作關係，歐盟也是。我們能將這視為重塑WTO的開端…藉此向世界證明，與許多國家以法規為基礎從事自由貿易，是可能辦到的事。」

CPTPP是一項區域貿易協定，涵蓋11個環太平洋國家及英國。被問到美國是否應加入歐盟的計畫時，范德賴恩說：「就我所知，美國已在某個時間點退出CPTPP。」

德國總理梅爾茨對這項提議表示歡迎，並透露已向法國總統馬克宏與英國首相施凱爾提出類似構想。梅爾茨表示，這個構想用意是讓歐洲成立新型態貿易組織，該組織將逐步彌補WTO已喪失的功能，但他也強調這個構想仍處於初期階段。

川普長期以來一直批評WTO，曾在2018年指控該組織不斷為美國帶來災難。由於美國阻止任命WTO上訴機構成員，導致兩審制爭端解決制度無法運作，2019年12月以來WTO形同癱瘓，促使16個WTO成員國在2020年3月設立名為「多方臨時上訴仲裁協議」（MPIA）的貿易糾紛上訴機制。

截至目前加入MPIA的WTO成員國已達到57個，英國是最新一個加入的國家。英國商業貿易部25日在聲明中說：「英國將加入MPIA…此舉展現我們對以法規為基礎、有效國際貿易體系的承諾。」

除此之外，WTO 26日公布，第1季商品貿易指標升至103.5，是2021年8月以來最高水準，代表全球商品貿易升溫，反映進口商因應關稅可能上升提前採購商品的影響。商品貿易指標高於100代表貿易量高於中期趨勢，低於100意味商品貿易低於趨勢，或短期可能下滑。

值得注意的是，前瞻新出口訂單指數降至97.9，代表貿易成長今年稍晚可能減速。WTO警告，如果美國重新開始課徵「對等關稅」或貿易政策不確定性席捲全球，貿易可能陷入萎縮。