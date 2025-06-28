Nike預期最壞時期已過 本季展望轉趨樂觀

美國運動用品大廠Nike表示，預期未來銷售和獲利衰減的情況將趨於緩和，反映最糟糕時期可能已經過去，對本季營運展望轉向較為樂觀，代表了執行長希爾的策略開始奏效，激勵Nike股價在美股27日早盤大漲14%。

Nike表示，川普的關稅措施預期會導致公司成本增加約10億美元，公司將減少依賴中國大陸製造以減輕衝擊。大陸是川普關稅稅率最重的對象，Nike財務長弗蘭德說，Nike進口到美國的鞋類產品約16%來自大陸。公司計劃到明年5月底之前，將這占比砍至「高個位數」，轉往其他國家製造。

對此，國內製鞋大廠多表示，全球製鞋產業景氣維持正向往上走勢，不過美國7月公布對等關稅新政，仍是最大變數。且「去中國化」早在川普第一屆任期，美中貿易戰開打之後就已開始推動，對於Nike進口到美國的鞋類產品，還有16%來自大陸，倒是讓業界備感意外。

Nike說，公司會計年度第1季（本季，截至8月底的三個月）銷售減幅，預期收窄至個位數中段，較分析師預期的減少7.3%稍微好一些。相較於上季Nike的銷售減幅12%，本季的展望明顯改善。Nike因關稅與需求的不確定性，並未發布全年財測。

執行長希爾在法說會上強調，「前方復甦路徑明確」，「從這裡開始，我們預期經營成果將會改善」。本已退休的希爾，去年10月接掌Nike，他力圖反轉業績衰退的方法包括：加強與零售商的關係、投資產品開發、重新聚焦運動。