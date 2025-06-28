豐田5月銷量逆勢勁揚

豐田汽車27日表示，上月在全球的汽車銷量刷新當月紀錄，為連續第五個月正成長，顯示其油電車產品的需求暢旺，已大幅抵銷川普關稅逆風的影響。

路透報導，豐田（含Lexus）5月的全球銷量，較去年同期攀揚近7%至89萬8,721輛，得益於北美、中國大陸與日本市場的買氣暢旺，其中美國銷量勁增近11%。

不過，若日方未能與美方談成壓低關稅的協議，高度仰賴美國市場的日本大型車廠，勢將面臨數十億美元的沉重損失。豐田上月說，光是4月與5月，關稅損失預料落在1,800億日圓（12億美元），日產、本田預期相關損失高達30億美元。速霸陸、馬自達則為此暫停發布截至明年3月的年度獲利展望。

上月，本田、日產的表現不如豐田亮眼，銷量分別下滑4%與6%。日本貿易談判代表赤澤亮正26日表示，日方無法接受高達25%的汽車關稅，日本車廠已每年在美國生產約330萬輛車，遠高於出口至當地的137萬輛。

貿易數據顯示，受美國全面性的關稅措施影響，日本5月出口為近八個月來首度下滑，其中對美汽車出口銳減24.7%、汽車零件出口下滑19%。

另外，英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）27日公布，國內汽車與商用車5月產量為4萬9,810輛，重摔32.8%，為不計2020年疫情期間、1949年來最低的生產量，也是連續第五個月滑落。

英國對歐盟、美國這前兩大外銷市場，出貨量分別銳減22.5%與55.4%。

SMMT指出，汽車產量驟減，主因車廠改款、重組、及美國關稅的衝擊。

川普4月開始課徵25%的汽車關稅，不過，英、美旋即在5月達成協議：英國車廠每年出口至美國的前10萬輛車可享有10%稅率。

SMMT執行長霍斯表示，儘管2025年對英國汽車產業是充滿挑戰的一年，但這也是光明前路的起點，「與重要市場，尤其是美國談成貿易協議、與歐盟關係好轉、政府的產業與貿易政策將汽車業視為帶動經濟成長的重要支柱，均有助於汽車業復甦」。