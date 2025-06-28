德國要求DeepSeek App下架

德國主管機關已知會蘋果、Google這兩大美國科技巨頭，於其應用程式（App）商店上架的中國大陸人工智慧（AI）聊天機器人DeepSeek，屬於違法內容，原因是這款App有將用戶資料洩漏給中國政府的疑慮。

彭博資訊報導，柏林資料保護專員坎普27日聲明說，在DeepSeek 5月無視當局要求後，當局援引了歐盟「數位服務法」，進而發出這項正式下架通知。

在上月監管單位曾要求DeepSeek要不將其應用程式下架，或是在蒐集當地用戶資料並傳回中國時設置保障措施。

坎普表示，蘋果和Google如今都必須迅速審查這份通知並決定如何遵循。

雖然監管機關原本也可對DeepSeek處以罰款，但坎普選擇不這麼做，因為她不具備在中國執行這項處分的權力。

坎普說：「北京當局擁有存取個人資料的廣泛權力」；「DeepSeek的使用者在中國，缺乏可行的權利與有效的法律救濟途徑，並未享有在歐盟所受到的保障。」

據The Information報導，美國4月針對外銷至中國的輝達H20晶片祭出管制，這項措施拖慢DeepSeek的發展速度，原因在於，由於缺乏輝達晶片的支援，DeepSeek即將推出的R2模型恐無法迅速被中國企業採用。