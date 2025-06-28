軟銀拚當超級AI領頭羊

軟銀集團（Softbank）創辦人孫正義表示，該集團目標在十年內成為超級人工智慧（ASI）的最大平台供應者。他也透露接班計畫，表示已從集團內部物色繼任人選，緩解投資人對領導層銜接的憂慮，帶動股價27日收漲2.5%。

孫正義在27日的股東大會上表示，「我們希望成為超級AI時代的產業領頭羊」。他說，這是一個「贏家全拿」的競賽，並將其目標與微軟、亞馬遜和Google的地位比擬，矢志打造全球頂級技術平台。

孫正義曾形容，ASI是足以超越人類能力1萬倍的AI技術。目前軟銀旗下掌握矽智財大廠安謀（Arm），並計劃投資300億美元於OpenAI。他說，「這些都是ASI不可或缺的要件」。

孫正義說，軟銀去年秋季首次投資OpenAI以來，同意挹注該公司的投資總額已達320億美元，且後悔沒有更早投資。他預期OpenAI最終將會上市，「我全力押注OpenAI」。

前幾年孫正義因錯看投資標的，例如共享辦公室WeWork等，導致軟銀旗下的願景基金一度嚴重虧損。不過，現在藉著AI鹹魚翻身，軟銀整個又像是再度重生。

其實早在AI大紅大紫之前，願景基金曾投資輝達（Nvidia），2019年初出清手中輝達4.9%持股，套現約33億美元。軟銀當初以約7億美元買進，因此可謂大賺一筆，但如果留到現在報酬率肯定高出更多。

軟銀今年與AI相關的交易，還包含完成收購AI晶片設計公司Graphcore，如今也打算以65億美元買下Ampere Computing。彭博資訊日前報導，孫正義的宏圖大志，也包括與台積電在亞利桑那州合建大型AI製造中心。

關於接班計畫，孫正義未透露過具體人選，但他肯定軟銀電信部門負責人、目前負責主導日本AI基礎設施布局的宮川潤一，指其工作「極其穩健，幾乎毋需介入指導」。

現年67歲的孫正義計劃再執掌軟銀十年。

在此同時，臉書母公司Meta為在AI競賽中迎頭趕上，本月稍早宣布對AI新創公司Scale AI投資143億美元，目前也有意收購語音新創公司PlayAI。

Meta執行長祖克柏也正積極挖角，從Google、Sesame AI與OpenAI羅致頂尖研究人員，加入其新設立的「超級智慧」（Superintelligence）團隊，據TechCrunch報導，已成功延攬一名前OpenAI研究員在該團隊開發AI推理模型。