波蘭代表團下周訪台延攬半導體投資 盼打造「鐵三角」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為波蘭首都華沙。路透
圖為波蘭首都華沙。路透

波蘭經濟發展暨技術部政務次長雅洛斯（Michal Jaros）表示，波蘭政府下周將與台灣投資人舉行協商，探討在波蘭生產半導體的可能性。

波蘭通訊社（PAP）報導，雅洛斯透露，波蘭官員和大型代表團下周將來台，該代表團不只包含企業，還有經濟特區代表，此行目的是延攬半導體生產潛在投資。這場會議是繼電電公會走訪波蘭後，台灣和波蘭的下一輪會議。

波蘭提議在弗羅茨瓦夫（Wroclaw）興建晶片工廠，與台積電在德國德勒斯登（Dresden）興建的工廠和捷克布拉格形成「資通技術與半導體鐵三角」；我國已在布拉格設立半導體相關據點。

經濟發展 波蘭 台積電 半導體

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