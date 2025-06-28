1分鐘看世界／Google 推新 App 能用AI模擬試穿衣服

Google 26日推出名為Doppl的新實驗性App，透過人工智慧（AI）讓用戶模擬試穿衣服，用戶只需提供全身照與衣服照片就能試穿，目前Doppl只在美國Google Play商店及蘋果App Store上架。

墨西哥／央行調降基準利率2碼 將持續出手提振經濟

墨西哥央行26日調低基準利率0.5個百分點（2碼）至8%，符合預期，是連續第八次降息，並暗示將繼續以較小幅度降息，避免今年經濟陷入衰退。央行已將今年預估經濟成長率下修到0.1%。

歐盟／當局威脅加重處罰奏效 蘋果調降App Store佣金比率

在歐盟當局威脅加重處罰的壓力下，蘋果26日將App Store收取的佣金比率降至13%–20%，原先要30%，也簡化開發商透過外部連結進行交易的流程。歐盟說，將審查蘋果這些措施是否合規。

德國／西門子擬在美投產變壓器 可能進一步擴建工廠

西門子能源公司計劃2027年開始在美國投產大型工業用變壓器，如果需求與關稅皆居高不下，有可能進一步擴建在北卡州夏洛特的工廠。西門子能源逾兩成銷售來自美國市場。

法國／本月CPI年增0.8% 高於預期 中東局勢影響漸浮現

最新數據顯示，法國6月與歐盟調和的消費者物價指數（CPI）年增0.8%，西班牙年增2.2%，年升幅皆為今年來首次擴大，略高於預期，是中東局勢對歐元區主要經濟體物價影響的初步跡象。

日本／對陸石墨電極續課反傾銷稅 保護國內製造商

日本財務省27日宣布，7月3日起對來自中國大陸的石墨電極課徵92.5%反傾銷稅，為期五年，強化3月底採取的臨時措施，藉此保護日本石墨電極製造商；石墨電極是用於電弧爐煉鋼的原料。

日本／電動車銷售放緩效應 瑞薩推遲2030年業績目標

瑞薩電子26日表示，將推遲其2030年業績目標，原定五年內銷售額達200億美元、市值達10兆美元的計畫，延至2035年，主因是電動車銷售放緩，其碳化矽功率半導體也不敵中國競爭。

越南／國際金融中心案過關 可望吸引外來投資

越南國會27日通過在胡志明市及峴港建立國際金融中心案，以吸引投資。胡志明市聚焦資金、銀行及外匯市場，峴港以永續及綠色金融為主。金融中心成員可尋求國際融資，用外匯進行交易。