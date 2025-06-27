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美股早盤漲逾300點！貿易樂觀助威+通膨溫和 Fed更有降息底氣

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股27日早盤三大指數齊揚，標普500再創盤中新高。路透
美股27日早盤三大指數齊揚，標普500再創盤中新高。路透

美股27日早盤三大指數齊揚，標普500指數再創盤中新高，反映美股今年歷經波折、克服貿易動盪與地緣政治不確定性。

道瓊工業指數漲316點，或0.7%、標普500指數上漲0.5%至6,173點、那斯達克指數漲0.5%、費城半導體指數漲0.4%。台積電ADR%和輝達一度揚升0.8%。

周五漲勢主要受到市場對美國和中國大陸與其他國家有望達成貿易協議的樂觀情緒帶動。另外，美國5月個人消費支出（PCE）萎縮，個人所得大幅減少，通膨溫和上升，提供Fed更多降息條件。

美國商務部長盧特尼克表示，已與中國達成貿易共識， 雙方簽署協議，內容包括中國承諾出口稀土， 美國收回反制措施，包括對乙烷、晶片軟體和飛機引擎等出口限制。盧特尼克也說，川普政府預期將與十個主要貿易夥伴達成協議。

個股方面，Nike上季營收與獲利皆優於預期。Nike預期，未來銷售和獲利衰減的情況將會緩和下來，反映最糟糕時期可能已經過去，股價早盤勁揚19%。

貝萊德全球固定收益投資長里德（Rick Rieder）表示，「市場可說處於一種停滯狀態。有大量資金原本按兵不動，現在正伺機進場。我認為，只要沒有利空消息，這些資產就會出現自然向上的引力」。

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