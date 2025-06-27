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川普再出招！展現擊敗大陸決心 要訂「AI行動日」時間曝光

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
川普政府據傳準備頒布一連串行政命令以提高能源供給，進而滿足AI電力需求。路透
川普政府據傳準備頒布一連串行政命令以提高能源供給，進而滿足AI電力需求。路透

川普政府據傳準備頒布一連串行政命令，藉此提高能源供給，滿足美國強化人工智慧（AI）實力催生的電力需求。

路透引述知情人士說法報導，川普政府評估的行動，包括降低發電計畫連接電網的難度及提供聯邦土地，這些土地將用於興建發展AI技術所需的資料中心。知情人士透露，美國政府7月23日將公布AI行動計畫，白宮並考慮把7月23日訂為「AI行動日」以博取大眾關注，並展現壯大AI產業的決心。

訓練大型AI模型需要大量電力，AI業成長已帶動美國電力需求激增，是數十年來首見。不過，興建新發電廠及讓發電廠連接電網一直是一大阻礙，原因是這類計畫需要接受大規模影響評估，這類評估可能費時數年才能完成。川普政府構想據傳是挑出較完善發電計畫，並提高這些計畫等待連接電網的優先順序。

選定資料中心地點也一直充滿挑戰，原因是規模較大設施需要許多空間與資源，而且可能面臨區域劃分障礙或公眾反對。消息人士透露，行政命令可能提供計畫開發商美國國防部或內政部管理的土地，此舉可能解決這些問題。

美國政府據傳也考慮設立全國適用的淨水法許可，不再要求企業逐州申請許可，藉此簡化資料中心核准流程。

川普已將贏得與中國大陸的AI競賽列為首要之務，就職美國總統當天就宣布美國進入全國能源緊急狀態，目的是掃除所有石油與天然氣鑽探、煤礦和重要礦物開採及興建新天然氣與核電廠的監管障礙；川普訂7月15日在賓州一場美國參議員麥考米克（Dave McCormick）舉辦的AI和能源活動上致詞。

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