德國指DeepSeek個資疑慮 要求蘋果、Google商店下架
德國1名資料保護當局專員今天說，鑒於中國人工智慧（AI）公司DeepSeek存在個資保護疑慮，德國已請求蘋果（Apple）和Google從其應用程式（app）商店下架。
路透社報導，專員坎普（Meike Kamp）在聲明中說，她已向蘋果和Google（谷歌）通報DeepSeek為非法內容，這兩家公司現在須就資料保護疑慮進行審查，以決定是否在德國將DeepSeek下架。
坎普表示：「DeepSeek仍無法提供我的機構令人信服的證據，證明德國使用者的資料在中國受到的保護程度與在歐洲聯盟（EU）相當。」
她並指出，「對於中國公司在其勢力範圍內掌握的個人資料，中國當局擁有廣泛的存取權限」。
路透社本週曾獨家報導，DeepSeek正在協助中國的軍事和情報行動。
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