美國5月個人所得及支出雙雙萎縮 關稅對經濟壓力浮現

美國5月個人消費支出（PCE）萎縮，個人所得更大幅減少，通膨則溫和上升，顯示關稅對經濟的負面影響開始顯現，但尚未衝擊通膨。聯準會（Fed）已更有降息的條件，但可能仍將繼續觀望後續經濟數據的動向。

整體PCE平減指數比4月上升0.1%，符合預估，也與4月升幅相同；比去年同期上升2.3%，符合預估，但比及4月時的2.2%升幅（修正數）略高。

核心PCE平減指數比4月上升0.2%，高於預估及4月時的0.1%升幅；比去年同期上升2.7%，高於預估及4月時的2.6%升幅（修正數）。

個人消費支出比4月減少0.1%，相比分析師預估的0.1%增幅，以及4月時的0.2%增幅都更遜色；扣除通膨後的實質個人消費支出更比4月減少0.3%，比預估的持平，以及4月時增加0.1%都差。

個人所得減少0.4%，不如預估的0.3%增幅，比起4月時的0.7%增幅（修正數）明顯弱化。個人所得減少，可能是因為就業市場動能減弱，並拖累消費支出。