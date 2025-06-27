孫正義：軟銀目標10年內成為超級AI平台最大供應商

日本科技業投資巨擘軟銀集團（SoftBank Group）執行長孫正義今天說，他希望軟銀在未來10年內成為世界最大的超級人工智慧（artificial superintelligence，ASI）平台商。

路透社報導，孫正義在年度股東大會上說：「我們希望在超級人工智慧時代成為業界的組織者。」

據報導，他希望軟銀能像微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和Google（谷歌）等美國科技業巨擘一樣，成為占優勢科技的相關平台供應商，享有「贏者全拿」的發展能力。

孫正義上次公開現身時，將ASI形容是能夠較人腦能力強大萬倍的人工智慧（AI）技術。

軟銀已重返當年打響孫正義名號的積極投資模式。他很早就投資中國電商巨擘阿里巴巴，但有幾次投資也大為看走眼，例如對共享辦公室供應商WeWork的巨額投資。

軟銀今年已有幾筆AI相關交易，包括以65億美元（約新台幣1893億元）買下美國半導體設計商安爾運算（Ampere Computing），以及承諾提供熱門聊天機器人ChatGPT美國開發商OpenAI最多400億美元（約新台幣1兆1600億元）新投資。

孫正義表示，軟銀去年秋天首度投資OpenAI後，目前已答應對這家公司的投資額總計達320億美元（約新台幣9318億元）。

孫正義還說，他後悔沒有更早投資OpenAI，他並預期這家公司最終將在股票市場上市。「我完完全全看好OpenAI。」