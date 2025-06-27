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兒童產品有害物質超標 首爾市要求大陸電商暫停銷售

中央社／ 首爾27日綜合外電報導

首爾市政府今天說，基於安全考量，已要求中國線上零售巨頭Temu和阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）暫停銷售某些兒童產品，因為部分商品中有害物質的含量遠超過當地規定的限制。

Shein、Temu和全球速賣通等中國電商巨頭近年來在全球人氣飆升，他們憑藉種類豐富且價格極低的時尚商品和配件吸引消費者，成為美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）的主要競爭對手。

他們的迅速崛起引發了各方對其商業行為和產品安全愈加密切的關注與檢視，南韓也不例外。

首爾市政府今天說，最近檢查Temu和全球速賣通上銷售的35款兒童產品，包括雨傘、雨衣和雨靴，發現其中11款不符合韓國安全標準，或含有超過當地標準的有害物質。

市政府在聲明中說，在其中6把雨傘中檢出鄰苯二甲酸酯類塑化劑─這種化學物質常用於讓塑膠更具柔韌性─其含量遠超過安全標準。

在所有不合格產品中，有些所含的鄰苯二甲酸酯類塑化劑超出韓國國內安全限值高達443.5倍，另有兩款產品被檢出含鉛量超出當地可接受標準高達27.7倍。

根據檢查結果，首爾市政府說：「已要求線上平台暫停銷售不合規定的產品。」

市政府還說「長期接觸有害物質會影響兒童的成長和健康」，並強調在購買前應仔細查看產品資訊。

Temu和全球速賣通未立即回應法新社的置評請求。

首爾 電商 阿里巴巴 南韓

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