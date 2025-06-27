憂WTO弱化 歐盟主席倡與CPTPP合作重塑貿易秩序

歐盟執行委員會主席范德賴恩向27個成員國提議與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）締約國合作，作為重新塑造全球貿易新秩序的第一步，以彌補功能弱化的世界貿易組織（WTO）。

歐洲聯盟昨日舉行高峰會，歐洲新聞台（Euronews）指出，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在會中向各國領導人提出數個連結貿易夥伴的構想，其中以目前締約國涵蓋亞太11國及英國的CPTPP被認為最具吸引力。

她在今天凌晨的峰會後記者會上說，歐盟與CPTPP的合作可向世界展現「基於規則的自由貿易」仍可透過廣大、有意願的夥伴來實現，這可視為重新設計WTO的開端。她也強調持續推動WTO內部改革、從WTO運作缺點中學得教訓的重要。

范德賴恩還說，「這是一個我們應該真正參與的專案。CPTPP和歐盟——那就是我的團隊」，並主張歐盟必須帶頭主管這個倡議。被問到美國是否也該參與其中，她則含蓄說「就我的理解，美國人已在某個時點離開了CPTPP。」

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也在歐盟峰會後的個人記者會上直言「WTO已多年無法運作。」

美國政府在2019年抵制提名WTO上訴機制成員，大幅削弱WTO對成員國貿易紛爭的仲裁功能，WTO架構下的新貿易談判如漁業補貼等，也在印度、中國乃至美歐各有堅持下而難有突破，使WTO的存在感受到忽視和批評。

范德賴恩的倡議尚在歐盟內部討論階段，若歐盟與CPTPP結合，將可組成全球最大的自由貿易區，在一定程度上抗衡美國關稅戰的衝擊。