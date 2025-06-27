孫正義揭接班規畫：續掌軟銀十年 點名一AI戰將「極其穩健」

軟銀集團創辦人孫正義在東京舉行的股東大會上時被問及接班計畫，表示已從集團內部物色多位執行長繼任人選。他未對任何人透露過具體人選，但肯定電信部門負責人宮川潤一（Junichi Miyakawa）表現出色。此舉有效緩解投資人對領導層銜接的憂慮，帶動股價周五上漲2%。

現年67歲的孫正義計劃再執掌軟銀10年，但也強調，「如果我成為公司發展的阻礙，軟銀就該邁入下一階段」。他讚賞目前負責主導日本AI基礎設施布局的宮川潤一，指其工作「極其穩健，幾乎毋需介入指導」。

軟銀之所以能持續進行大規模投資，部分歸功於日本散戶的堅定支持，這些投資人長期以來踴躍認購軟銀發行的債券，但擔心這家科技公司在失去創辦人之後的發展前景。曾被視為接班熱人選的高階經理人如Nikesh Arora、Marcelo Claure和Katsunori Sago，均已離職。

孫正義將軟銀的未來押注在超人工智慧（ASI），矢志打造全球頂級技術平台。目前軟銀已掌握關鍵AI晶片技術、控股晶片設計業者安謀（Arm），並計劃向OpenAI投資300億美元。他還完成收購Graphcore，打算買下Ampere Computing。他相信這是一場贏家全拿的競賽，他將全力投入。

他的宏圖大志包括與台積電在美國亞利桑那州合建大型AI製造中心。