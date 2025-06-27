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碰到新聞付費牆 扭頭走的比率有多高？這個族群比較捨得掏錢

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
皮尤研究中心的調查顯示，當碰上付費牆時，83%的讀者選擇轉身離開，僅17%肯掏錢看新聞。彭博資訊
皮尤研究中心的調查顯示，當碰上付費牆時，83%的讀者選擇轉身離開，僅17%肯掏錢看新聞。彭博資訊

廣告收入遭科技巨頭吞噬，新聞媒體試圖轉向訂閱制求生，但皮尤研究中心的最新調查揭露殘酷事實：當碰上付費牆時，高達83%的讀者選擇轉身離開，僅17%肯掏錢看新聞。此事凸顯出媒體內容變現能力不足的困境。

皮尤的調查共訪問9,482人，74%的受訪者曾遭付費牆限制，其中過半數（53%）會轉而去搜尋免費版本，32%直接放棄閱讀，11%會嘗試規避付費機制，只有1%會立即付費。

拒絕付費的理由是：近半數（49%）認為免費新聞就夠用，32%覺得內容不值得付費，10%認為訂閱價過高，另有8%曾經付費但嫌性價比不符期待。  

付費讀者有結構性差異：65歲以上銀髮族占比最高，達到25%；50至64歲占17%；18至29歲年輕族群僅12%。收入與教育程度也是關鍵：30%屬高收入族群、大學畢業者占27%，反映年輕世代與中低收入族群的付費意願偏低。  

銀髮族 族群 廣告

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