快訊

勸戴口罩遭殺！紙雕師砍死超商員工一審死刑 更一審逃死判無期

小米AI眼鏡來了！內建1200萬畫素鏡頭、電致變色鏡片 可進行直播

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

債蛙挺不住了！兩原因加速撤離美債ETF 彭博：恐加速台幣升值

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
彭博資訊報導，台灣投資人正以2020年以來最快速度拋售手上的美國債券相關ETF。路透
彭博資訊報導，台灣投資人正以2020年以來最快速度拋售手上的美國債券相關ETF。路透

彭博資訊報導，台灣投資人正以新冠疫情爆發以來最快的速度拋售手上的美國債券相關ETF，凸顯「拋售美國」（Sell America）交易動能可能進一步推升新台幣匯率。

根據彭博資訊彙編的數據，這類在台灣掛牌的美債ETF產品今年迄今資金淨流出約33億美元，是2020年以來最大的半年度資金撤離情況，而且撤離規模也超過其他亞洲市場。

分析師指出，美國財政展望的不確定性與美國總統川普難以預測的貿易立場，可能導致美債波動加劇，再加上新台幣匯率大幅升值，是導致投資人撤離美債相關ETF的主因。這一波資金撤離凸顯出對美國政策信心消退，也反映資金流向逆轉，可能進而對匯市帶來連鎖效應。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song，音譯）表示：「一旦新台幣的穩定度受到質疑，加上市場氛圍轉向預期美元走弱，自然會降低美債對台灣本土投資人的吸引力。」

台灣是亞太地區最大債券ETF買家，總資產規模達920億美元，主要投入美國公債及公司債。根據彭博資訊依據產業最新數據計算，截至今年5月，受資金流出影響，台灣整體債券ETF市場規模已減少約新台幣4,000億元（約138億美元）。

彭博數據顯示，追蹤美國債券的台灣本地ETF從今年2月到4月持續出現資金淨流出，5月曾溫和回升，但6月又再度出現贖回。台灣最大一檔美債ETF自年初迄今價格已下跌近13%。

巴克萊銀行外匯策略師張蒙（Lemon Zhang）指出，ETF市場的散戶投資人可能首當其衝，「由於他們利用房貸進行槓桿，如今面臨保證金追繳壓力，只能被迫贖回」。

中國信託投信固定收益投資組合經理人張勝原（Ryan Chang）表示，台灣債券ETF市場比日本、南韓與香港等其他亞洲市場出現更劇烈的資金外流，部分原因是台灣投資人以散戶為主，他們對市場波動的反應比央行或大型機構更為劇烈，「此外，近期新台幣升值，也侵蝕了台灣投資人持有美債的價值」。

若台灣的美債ETF撤資潮延續，將對新台幣造成進一步升值壓力。

在上個月，台幣單日升值幅度創1980年代以來最大紀錄，全年升幅已達13%，高居亞洲貨幣之冠。這種劇烈波動也讓持有大量美元資產的壽險業者面臨壓力。

ING的宋林表示：「這波從美債撤資的行動等同於減少外匯需求、減輕新台幣的貶值壓力，反而進一步支撐台幣升值。」

美債 台幣 ETF

延伸閱讀

美國際生簽證政策波動 大學協助學生返台銜接學習

白宮官員：美國已與中國就加快稀土向美出口達成諒解

美長債基金 掀撤離潮…相關商品第2季來失血近110億美元

市場憂債市賣壓…美債ETF贖回潮 恐推升台幣

相關新聞

債蛙挺不住了！兩原因加速撤離美債ETF 彭博：恐加速台幣升值

彭博資訊報導，台灣投資人正以新冠疫情爆發以來最快的速度拋售手上的美國債券相關ETF，凸顯「拋售美國」（Sell Amer...

日經指數重登4萬點！市場樂觀川普關稅期限可能延後

由於美國與中國大陸簽署了貿易協議，而且美國白宮發言人暗示川普可能放寬7月的關稅期限，日本股市因這股樂觀貿易前景的情緒，已...

微軟當機「藍畫面」今夏將「黑化」！系統重啟時間縮短至2秒

全球Windows用戶即將見證一個時代的終結：那個自1990年代起便與系統當機重啟畫上等號的經典藍畫面終於要退休了。軟體...

特斯拉歐美銷售主管閃電離職 自動駕駛業務接棒成股價新動能

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）又傳高層人事異動。知情人士透露，負責特斯拉北美與歐洲市場銷售與製造業務的核心高管阿夫夏...

中國大陸到美國貨櫃運價 月初至今大跌逾半

中國大陸到美國的貨櫃海運運費，自本月稍早至今已大跌超過50%。一開始是因為美國總統川普對中國大陸進口到美國的貨品加課14...

Nike估銷售衰減已觸底 本季較為樂觀 股價盤後大漲11%

美國運動用品大廠Nike表示，預期未來銷售和獲利衰減的情況將會緩和下來，反映最糟糕時期可能已經過去，對本季營運展望轉向較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。