日經指數重登4萬點！市場樂觀川普關稅期限可能延後

由於美國與中國大陸簽署了貿易協議，而且美國白宮發言人暗示川普可能放寬7月的關稅期限，日本股市因這股樂觀貿易前景的情緒，已經連續第四個交易日上漲。截至東京時間上午11點，日經225指數上漲1.5%，達到40,171.01點，是1月以來首次再度站上4萬點大關。成分股更廣泛的東證指數則是上漲1.1%，至2,836.30點，創下自去年7月以來盤中最高點。

今（27）日早盤，由出口類股，特別是汽車製造商領漲，包括豐田汽車、本田汽車與日產汽車的股價漲幅均一度超過2.5%。晶片類股如東京威力科創（Tokyo Electron）表現亦相當強勁。

瑞穗證券資深技術分析師Yutaka Miura說：「貿易方面出現了一些進展跡象，部分投資人預期對等關稅的期限可能會延後。」白宮發言人李維特周四表示，川普設定的7月9日貿易協議期限「並不要緊」，暗示川普可能延長期限。

Yutaka Miura指出，這對股市是利多，也推動了美股周四上漲，進而帶動東證與日經指數買盤。他提到，大型股如汽車類股是主要受益者，日經漲破4萬點後，進一步提振了市場情緒。

住友三井DS資產管理公司首席市場策略師Masahiro Ichikawa認為，市場對美國降息預期升溫，也為股市帶來上行動能。

樂觀情緒在整個亞洲地區的金融市場蔓延，MSCI亞洲指數因而攀升至四年新高。

AT Global Markets首席分析師Nick Twidale也說：「中東衝突趨於平息，貿易協議似乎正在達成，市場對聯準會降息的樂觀情緒也在增加，這些因素正在推動全球市場上漲。」