微軟當機「藍畫面」今夏將「黑化」！系統重啟時間縮短至2秒

全球Windows用戶即將見證一個時代的終結：那個自1990年代起便與系統當機重啟畫上等號的經典藍畫面終於要退休了。軟體巨擘微軟（Microsoft）周四在官方部落格宣布，這款深植人心的錯誤顯示畫面將改頭畫面，以嶄新的黑色設計取而代之。

資深的微軟開發者Raymond Chen透露，藍色當機畫面可以追溯到1990年代初期。30年來已經深深烙印在好幾代電腦使用者的記憶中。特別是去年7月，資安公司CrowdStrike的更新出包，導致全球數百萬台電腦同步大當機時，藍畫面隨處可見。

微軟表示，全新設計的黑畫面今年夏天將隨著Windows 11 24H2版本一同推出。這不僅是表面上視覺設計的改變，更是系統底層的重大優化。黑畫面將採用更簡潔的錯誤訊息顯示，而且大多數用戶等待重啟的時間將縮短至2秒。