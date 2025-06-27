美媒：美晶片管制措施見效 抑制DeepSeek發展

美國4月針對出口至中國的輝達H20晶片祭出管制，據美國科技媒體The Information，這項措施已抑制中國新創DeepSeek發展，由於中國晶片更加短缺，DeepSeek即將推出的R2模型恐無法迅速被中國企業採用。

The Information引述知情人士說法指出，年初受到大量關注的中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）將推出新一代模型R2，但尚未確定發布日期，因為DeepSeek執行長梁文鋒對新模型表現還不滿意，公司持續調整與優化新模型、直到梁文鋒批准。

不過，就算R2發布後的表現優於其他開源模型，中國雲端服務供應商恐怕也無法應付客戶需求，主因在於客戶目前多半是透過雲端上部署的輝達（NVIDIA）降規版AI晶片H20來運行上一代模型R1，但這些雲端服務供應商正面臨輝達晶片日益短缺問題。

報導指出，在美國一步步收緊對AI晶片的出口限制下，DeepSeek以相對受限的運算資源實現模型效率、R1模型年初推出後掀起外界對中國技術突破重圍的討論，但是美國4月針對輝達H20晶片祭出出口管制的效果正在發酵，凸顯中國仍高度依賴美國技術。

R1發布後，中國雲端服務供應商、開發者、國營企業、政府機構競相使用，這款模型以輝達的硬體和軟體進行訓練，在輝達晶片上運行表現最好，使R1和H20成了絕配。

為滿足需求，阿里巴巴、字節跳動、騰訊等中國企業今年前3個月訂了約120萬顆、總值高達160億美元（約4800億新台幣）的H20晶片；不過，美國出口管制粉碎了中國企業想要囤積更多H20的希望。輝達執行長黃仁勳曾表示須認列高達55億美元損失。

據中國雲端服務供應商員工的說法，DeepSeek和中國企業保持著聯繫、提供技術規格以協助企業規劃如何使用即將發布的R2模型，包含須「準備足夠數量的H20晶片」。

中國企業目前僅能仰賴現有的H20庫存，這將限縮R2的使用。儘管華為和中國其他晶片商提供了輝達晶片的替代方案，但由於輝達晶片和DeepSeek模型的相容性，中國雲端服務供應商若改用中國製晶片，不僅模型效率會降低，管理上也將更為不易。