特斯拉歐美銷售主管閃電離職 自動駕駛業務接棒成股價新動能

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）又傳高層人事異動。知情人士透露，負責特斯拉北美與歐洲市場銷售與製造業務的核心高管阿夫夏（Omead Afshar）已於近日離職，時值特斯拉全球多個主要市場面臨銷售衰退壓力。

阿夫夏離職的詳細情況或背後原因不明。阿夫夏於2017加入特斯拉，很快成為深受執行長馬斯克信任的重要副手之一，在今年馬斯克聚焦華府事務期間獲得拔擢。阿夫夏本周還在X平台發表有關特斯拉的貼文，其社群媒體的個人檔案截至周三還標示特斯拉職務是現職，使這項人事異動更顯突然。

但Wedbush證券的艾夫斯指出，特斯拉需要變革，馬斯克的決定是正確的。

特斯拉股價周四下跌0.5%，延續前一日因歐洲銷售疲弱而重挫近4%的走勢，不過，本周仍然累計上漲1.3%，這要歸功於上周日推出的自動駕駛計程車（robo-taxi）業務刺激股價單日飆漲8%。

數據顯示，特斯拉5月歐洲銷量僅13,863輛車，年減幅28%；今（2025）年累計銷量較去年銳減37%，與歐洲整體電動車市場成長27%形成反差。

特斯拉下周將公布第2季交車數，Baird分析師Ben Kallo預估在37.7萬至39萬輛間，較去年同期的44.4萬輛明顯下滑，但認為市場焦點短期內仍在自駕車題材上。

Benchmark分析師Mickey Legg將該股目標價由350美元調升至475美元。他說，贏得監管與民眾雙重認可後，robo-taxi可望大幅擴張業務，而德州9月1日生效的自駕新規將是規模化的關鍵跳板。