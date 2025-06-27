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中國大陸到美國貨櫃運價 月初至今大跌逾半

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
中國大陸上海貨櫃碼頭。 美聯社
中國大陸上海貨櫃碼頭。 美聯社

中國大陸到美國的貨櫃海運運費，自本月稍早至今已大跌超過50%。一開始是因為美國總統川普對中國大陸進口到美國的貨品加課145%的超高關稅，進口量暴跌，後來稅率降至30%，隨即衝出一波搶著進口潮，但之後由中國大陸港口運至美國的貨品，運量回升幅度卻不如預期。

路透報導，儘管中國大陸貨品的進口稅率現在暫時維持在30%，但是來自這個美國最大海洋貿易夥伴的貨品成本還是明顯增加，而當下又出現疲弱的美國經濟數據。

Jefferies航運分析師諾科塔周四（26日）在報告中說，備受關注的上海到美國西岸航線運價，本月初因美國進口商搶著進貨時，每FEU（40呎櫃）達到約6,000美元高峰，然而現在似乎在2,500美元觸及近期底部。

海運顧問公司Drewry周四表示，運價回落「是近期進口到美國的貨品激增難以為繼的跡象，進口增加的持續影響力，不如我們最初想像的持久」。

Drewry世界貨櫃指數下跌9%，這是經過五周連漲後，連續第二周走低。

由於許多進口商提前囤貨，美國消費者目前還沒完全感受到關稅效應，但這種漲價延遲的時間已經漸漸耗盡。美國聯準會主席鮑爾周三說，他預期關稅將在今天夏季開始推升通膨。部分海事專家認為，川普的貿易戰將美國自陷窘境。

美國 川普

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