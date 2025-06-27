Nike估銷售衰減已觸底 本季較為樂觀 股價盤後大漲11%

美國運動用品大廠Nike表示，預期未來銷售和獲利衰減的情況將會緩和下來，反映最糟糕時期可能已經過去，對本季營運展望轉向較為樂觀，代表了執行長希爾（Elliott Hill）的策略開始產生效果，Nike股價在周四（26日）盤後一度大漲11%。

Nike表示，川普的關稅措施預期會導致公司成本增加約10億美元，公司將減少依賴中國大陸製造以減輕衝擊。中國大陸是川普關稅稅率最重的對象，Nike財務長弗蘭德（Matthew Friend）說，Nike進口到美國的鞋類產品約16%來自中國大陸。公司計劃到明年5月底之前，將這占比砍至「高個位數」，轉往其他國家製造。

Nike說，本季（公司會計年度第1季）銷售減幅預期會在個位數中段，較分析師預期的減少7.3%，稍微好一些。上一季Nike的銷售減幅達到12%，本季的展望明顯改善。Nike因關稅與需求的不確定性，並未發布全年財測。

執行長希爾在法說會上強調，「前方復甦路徑明確」，「從這裡開始，我們預期經營成果將會改善」。本已退休的希爾，去年10月接掌Nike，他力圖反轉業績衰退的方法包括：加強與零售商的關係、投資產品開發、重新聚焦運動。

財務長弗蘭德表示，Nike正與供應商、零售夥伴合作，致力壓低結構性的成本增加，希望對消費者的整體衝擊可降至最低。先前Nike已宣布漲價，轉嫁一部分的關稅成本。

Nike上季（3到5月）營收年減12%至111億美元，優於分析師預期的年減14.9%。庫存下降0.4%至75億美元。晨星分析師舒瓦茲認為，庫存還是偏高，上季對Nike是艱難的一季，不過一如市場所料。

截至周四收盤，Nike股價報每股62.54美元，今年至今跌了17%，同期標普500指數上漲4.4%。