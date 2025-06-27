快訊

轟炸伊朗核設施沒成功？ 白宮：FBI正調查誰洩密

駝背不光姿勢醜「死亡風險也爆增」日醫曝12項平衡瓦解警訊清單

「夜咖啡」代替飲酒文化 日韓年輕人追求健康新趨勢

Nike估銷售衰減已觸底 本季較為樂觀 股價盤後大漲11%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Nike對本季營運展望更為樂觀。 路透
Nike對本季營運展望更為樂觀。 路透

美國運動用品大廠Nike表示，預期未來銷售和獲利衰減的情況將會緩和下來，反映最糟糕時期可能已經過去，對本季營運展望轉向較為樂觀，代表了執行長希爾（Elliott Hill）的策略開始產生效果，Nike股價在周四（26日）盤後一度大漲11%。

Nike表示，川普的關稅措施預期會導致公司成本增加約10億美元，公司將減少依賴中國大陸製造以減輕衝擊。中國大陸是川普關稅稅率最重的對象，Nike財務長弗蘭德（Matthew Friend）說，Nike進口到美國的鞋類產品約16%來自中國大陸。公司計劃到明年5月底之前，將這占比砍至「高個位數」，轉往其他國家製造。

Nike說，本季（公司會計年度第1季）銷售減幅預期會在個位數中段，較分析師預期的減少7.3%，稍微好一些。上一季Nike的銷售減幅達到12%，本季的展望明顯改善。Nike因關稅與需求的不確定性，並未發布全年財測。

執行長希爾在法說會上強調，「前方復甦路徑明確」，「從這裡開始，我們預期經營成果將會改善」。本已退休的希爾，去年10月接掌Nike，他力圖反轉業績衰退的方法包括：加強與零售商的關係、投資產品開發、重新聚焦運動。

財務長弗蘭德表示，Nike正與供應商、零售夥伴合作，致力壓低結構性的成本增加，希望對消費者的整體衝擊可降至最低。先前Nike已宣布漲價，轉嫁一部分的關稅成本。

Nike上季（3到5月）營收年減12%至111億美元，優於分析師預期的年減14.9%。庫存下降0.4%至75億美元。晨星分析師舒瓦茲認為，庫存還是偏高，上季對Nike是艱難的一季，不過一如市場所料。

截至周四收盤，Nike股價報每股62.54美元，今年至今跌了17%，同期標普500指數上漲4.4%。

財務 分析師

延伸閱讀

對等關稅有機會延期 川普：美中已達成貿易協議「可望打開中國市場大門」

關稅截止日仍有彈性 史指和那指距歷史新高僅咫尺之遙

川普對等關稅暫緩期7月9日屆滿 白宮發言人稱或許會延長

美日談判 卡在汽車關稅

相關新聞

特斯拉歐美銷售主管閃電離職 自動駕駛業務接棒成股價新動能

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）又傳高層人事異動。知情人士透露，負責特斯拉北美與歐洲市場銷售與製造業務的核心高管阿夫夏...

中國大陸到美國貨櫃運價 月初至今大跌逾半

中國大陸到美國的貨櫃海運運費，自本月稍早至今已大跌超過50%。一開始是因為美國總統川普對中國大陸進口到美國的貨品加課14...

Nike估銷售衰減已觸底 本季較為樂觀 股價盤後大漲11%

美國運動用品大廠Nike表示，預期未來銷售和獲利衰減的情況將會緩和下來，反映最糟糕時期可能已經過去，對本季營運展望轉向較...

銅期貨大漲近2%因高盛看多 油價小漲 金價拉鋸後小跌

國際油價周四（26日）小漲，隨著夏季駕車季節的到來，美國原油庫存因需求增加而下降，但同時對中東供應風險的擔憂有所緩解，限...

美元走貶續探三年多新低 市場押Fed降息機率提高　

美元兌歐元和英鎊周四（26日）大幅走貶，貶至三年半來最低水準，因美國經濟數據疲軟，交易人士預期聯準會降息幅度將大於先前預...

聯準會到底要不要降息？鮑爾能否平息分歧力挽利率政策

美國聯準會（Fed）是否會在7月就降息？聯準會主席鮑爾本周在國會作證時排除了這個想法。不過一些聯準會官員已加入川普總統的行列，呼籲降低借貸成本。為何不只川普施壓降息，連Fed內部都出現分歧？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。