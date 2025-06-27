銅期貨大漲近2%因高盛看多 油價小漲 金價拉鋸後小跌

國際油價周四（26日）小漲，隨著夏季駕車季節的到來，美國原油庫存因需求增加而下降，但同時對中東供應風險的擔憂有所緩解，限制了漲幅；金價日間走勢波動，交易員權衡中東局勢和聯準會降息前景；倫敦銅期貨大漲近2%，高盛預期銅價8月將升至2025年高點。

油價小漲

布蘭特原油8月期貨收高5美分，漲幅0.07%，至每桶67.73美元。美國西德州中級原油（WTI）8月期貨上漲32美分，漲幅0.49%，至每桶65.24美元。

澳盛銀行分析師說，美國的駕駛季節開始得很慢，但現在正在刺激需求。

美國能源資訊局（EIA）周三公布，由於煉油活動和需求上升，截至6月20日的一周內美國原油和燃料庫存下降。EIA說，原油庫存減少580萬桶，超出了路透調查中分析師預期的減少79.7萬桶。

美元指數跌至三年低點，也為油價提供了支撐。

然而，中東供應風險緩解的跡象抵銷原油部分漲幅。美國總統川普對伊朗和以色列迅速結束戰爭表示歡迎，並表示華盛頓可能會在下周與伊朗官員的會談中尋求德黑蘭做出放棄核野心的承諾。

金價拉鋸

隨著中東局勢緩和，但美國降息展望提升，交易者在多重因素間進行權衡。

現貨金價26日收盤下跌0.13%，報每英兩3,327.92美元。

白銀現貨上漲1.1%，報每英兩36.656美元。

銅期貨大漲

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨大漲1.9%，報每噸9,899.5美元。

LME一項關鍵的一日銅價差飆升至四年來最高水平，令苦於應付庫存迅速下滑的買家面臨新的壓力。

高盛預期，由於關稅導致美國以外市場銅庫存減少，以及中國經濟活動具有韌性，銅價將在8月升至2025年高點，達到每噸10,050美元。