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美元走貶續探三年多新低 市場押Fed降息機率提高　

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元兌歐元和英鎊周四（26日）大幅走貶，貶至三年半來最低水準，因美國經濟數據疲軟，交易人士預期聯準會降息幅度將大於先前預期，引發市場廣泛拋售美元。

美元指數周四跌0.54%，報97.147。

美元兌日圓升值0.56%，報144.42日圓。

歐元兌美元升值0.36%，報1.1701美元。

英鎊升值0.62%，報1.3748美元，最高觸及1.3770美元，為2021年10月以來最高。

美國下修第1季國內生產毛額（GDP）數據，消費者支出增速遠低於此前預估。此外，持續申領失業救濟金人數躍升至2021年11月以來最高。這讓市場預期降息可能性增加。

豐業銀行駐多倫多的外匯策略師Eric Theoret說：「本周的焦點肯定是聯準會，以及更快放鬆政策和可能更多降息的前景。」

聯準會主席鮑爾本周在美國國會作證時被解讀為更加鴿派。他重申了通膨應在今年夏天上升的預期，但他表示，如果物價壓力繼續受到遏制，「我們將盡早降息」。

道富全球市場全球宏觀策略師Noel Dixon說：「鮑爾算是為7月可能降息打開了大門，如果下一次公布的消費者物價通膨率低於市場預期，我認為市場將開始為7月降息的可能性定價。」

根據芝商所的FedWatch工具，聯邦資金利率期貨交易者將7月降息的可能性定為23%，高於一周前的13%，而9月降息的機率為93%。總體而言，交易者認為年底前降息66個基點，高於上周五的46個基點，意味著可能進行第三次25個基點的降息行動。

華爾街日報周三報導，川普已經考慮在9月或10月之前挑選並宣布鮑爾的繼任者，市場預期他將比鮑爾更為鴿派，而且該人選可做為影子聯準會主席運作，削弱鮑爾的影響力。這也是拖累美元周四走貶的原因。

瑞郎創10年半新高，報1美元兌0.799瑞郎。

加密貨幣方面，比特幣下跌0.43%，至107,382美元。

鮑爾 聯準會 美國

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