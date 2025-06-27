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台積電ADR小幅上漲 聯電跌逾1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（26日）漲跌互見，台積電ADR收盤上漲0.6%，報每股224.01美元，換算並折合台幣後為每股1,304.14元，較台北交易股票溢價率為21.32%。聯電跌逾1%。

道瓊工業指數26日收盤上漲404.41 點，收43,386.84 點，漲幅0.94%。標普500 指數上漲48.86 點，漲幅0.80%，收6,141.02 點。那斯達克指數上漲194.36點，收20,167.91點，漲幅0.97%。

費城半導體指數上漲0.88%，報5,541.46點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 155.01 +0.38 152.50 1.64

中華電 CHT 136.06 +0.97 137.00 -0.69

台積電 TSM 1,304.14 +0.57 1,075.00 21.32

聯電 UMC 44.07 -1.17 43.25 1.90

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台股 台積電

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