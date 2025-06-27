美股因降息預期走高…標普、那斯達克指數距創收盤新高 僅一步之遙

美國三大股指周四全面上揚，推動標普500指數和那斯達克指數逼近歷史收盤高點，因為以色列與伊朗之間的停火協議繼續維持，而且一系列經濟指標似乎支持美國聯邦準備理事會（FED）今年降低借貸成本，市場的樂觀預期提振了整體金融市場的風險偏好情緒。

道瓊工業指數上漲404.41 點，收43,386.84 點，漲幅0.94%。標普500 指數上漲48.86 點，漲幅0.80%，收6,141.02 點。那斯達克指數上漲194.36點，收20,167.91點，漲幅0.97%。

標普500指數和那斯達克指數目前距離紀錄高點僅一步之遙。在交易日臨近尾聲時，兩個指數一度看起來有望刷新紀錄。一項備受關注衡量股市波動性的指標VIX跌至16，在4月關稅引發動盪最嚴重時一度突破52。

隨著美股接近歷史新高，散戶投資人正湧入股市，摩根大通的Emma Wu彙編的數據顯示，截至周三收盤，該群體在五天內淨買入32億美元的股票。

U.S. Bank Wealth Management資深投資總監Bill Northey說，「顯然，將降息時間提前到2025年是市場價格走勢重要成因之一。現在的預期是今年將三次降息。」

銀行股表現出色，此前聯準會公布了一項放鬆槓桿率監管的提案，旨在降低大型銀行針對相對低風險資產所需持有的資本要求。標普500銀行指數上漲1.6%。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield說：「本屆政府上台時承諾放鬆管制，這不僅僅是一個例子，更像是一個訊號，表明未來可能還會有更多類似舉措。」

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金告誡，在經濟不確定性持續存在的情況下，不要輕易放棄選擇，但他補充說，他預計關稅不會「像很多人擔心的那樣引發通膨」。

舊金山聯準銀行總裁戴利表示，關稅效應減弱可能有助於為今年秋季降息提供理由。波士頓聯準銀行總裁柯林斯周三表示，在經濟前景不明朗的情況下，她傾向於在今年晚些時候降息。

聯準會主席鮑爾在為期兩天的國會聽證會上重申了聯準會的觀望立場，將等待關稅對經濟的影響明朗後，再決定是否以及以多大的幅度降息。

根據芝商所FedWatch工具，金融市場目前預計聯準會在7月會議降息25個基點的可能性接近21%，而在9月進行今年首次降息的可能性超過75%。

Northey補充道：「從經濟數據來看，包括勞動市場、經濟活動和物價水準，我們發現，在今年年底前進一步放鬆政策是合適的。問題依然在於首次降息的幅度，更重要的是時機。」

上周，聯準會發布了最新的《經濟預測摘要》，其中顯示決策者預計今年剩餘時間將降息約50個基點。

一系列經濟數據顯示，由於消費者支出低於預期，第1季國內生產總值（GDP）萎縮幅度超過此前公布的估值，而續請失業金人數達到多年來最高水準，表明勞動市場可能出現裂痕。

另一方面，耐久財訂單和成屋待完成銷售數據則遠高於預期。

標普500指數的11個主要板塊中，通訊服務板塊百分比漲幅最大，而房地產股表現最差。

美光科技下跌1%，儘管該公司周三稍晚預測第4季營收將優於華爾街預期。