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白宮稱對等關稅暫緩期或許會延長 美股收高

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

美國白宮示意總統川普（Donald Trump）或許會將7月9日屆滿的對等關稅暫緩期延長後，華爾街股市在科技股領漲下收高。

道瓊工業指數上漲404.41點或0.94%，以43386.84點作收。

標準普爾500指數上揚48.86點或0.80%，收6141.02點。

科技股那斯達克指數上漲194.36點或0.97%，收20167.91點。

費城半導體指數上漲48.16點或0.88%，收5541.46點。

科技股 指數 半導體

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