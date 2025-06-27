白宮稱對等關稅暫緩期或許會延長 美股收高
美國白宮示意總統川普（Donald Trump）或許會將7月9日屆滿的對等關稅暫緩期延長後，華爾街股市在科技股領漲下收高。
道瓊工業指數上漲404.41點或0.94%，以43386.84點作收。
標準普爾500指數上揚48.86點或0.80%，收6141.02點。
科技股那斯達克指數上漲194.36點或0.97%，收20167.91點。
費城半導體指數上漲48.16點或0.88%，收5541.46點。
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