英國貿易戰略：歐美中3大經濟體 英國不須3選一

英國政府今天發布自2020年脫離歐洲聯盟（EU）以來第一部貿易戰略，其中提到，美國、中國和歐盟是全球3大經濟體，也是英國前5大貿易夥伴，而英國反對在這3大經濟體之間3選一。

據英國官方統計，英國與歐盟、美國和中國的進出口貿易額，在2024年英國全球貿易總額的占比分別為46%、18%和6%，合計約占7成。

貿易戰略（Trade Strategy）提到，中國是英國的第5大單一國家貿易夥伴（6%）。不過，外交大臣拉米（David Lammy）24日在國會下議院報告英中關係全面盤點（China audit）重點結論時，指出若計入香港特別行政區，則中國是英國的第3大貿易夥伴。

其他經貿相關議題方面，拉米24日另提到，中國是英國大學院校的第2大國際學生來源，也是英國的第2大研究合作夥伴，高達11%的英國研究成果有中國作者參與。

英國政府在貿易戰略重申立場，即不需在歐洲與美國之間2選一，但實務上，在激烈競爭的美中之間，英國是否也能保有同等程度的「不需2選一」，值得觀察。

英國5月與美國議定雙邊「經濟繁榮協議」（Economic Prosperity Deal, EPD）的一般條款及部分關稅稅率，6月中旬啟動實施。儘管英美雙方仍持續就個別以及更多關稅項目和合作領域進行協商，英國已是美國4月初對全球祭出「對等關稅」重拳後，第一個與美方達成協議的國家。

不過，EPD一般條款提到，為加強雙方在「經濟安全」領域的一致性，英美將協同應對「第三國」不符合市場經濟原則的政策，並將加強合作，以更有效運用出口管制措施，以及投資安全、貿易安全、資通訊科技安全相關機制。

此外，為打擊逃避關稅，以及反制遭課徵反傾銷或反補貼稅、卻繞道其他國家非法轉運的經濟體，英美也議定就相關規範展開合作協商。

外界詮釋這些條款是美國「聯手英國打擊中國」，中國官方甚至曾發布聲明，就條款的可能意涵表示不滿。不過，回應媒體詢問，英國官員多強調，英國會有自己的獨立判斷和主權決策。

今天發布的貿易戰略提到，中國估計將是未來10年全球經濟成長首要驅動力之一；與中國接觸往來，以建立成熟、穩定、平衡的關係，完全符合英國的國家利益。

戰略指出，與中國的經濟關係將依循幾個明確原則：英國將積極善用每一個促進經濟成長的機會，同時確保國家安全；政府將鼓勵業者自中國進口具價格和品質競爭力的中間產品，用於英國本身的先進製程，以同時達到善用對中貿易優勢及支持英國企業成長，並在這兩者之間取得平衡。政府也將傾聽業界意見，打擊不公平的國際貿易行為。

戰略強調，若有必要捍衛英國利益，政府絕不會猶豫不決。英中官方增加、維持接觸往來，將有助英國經濟得以安全、有韌性地成長，而英國政府已開始這麼做，包括在暌違5年後，重啟英中經濟財金對話（EFD），並推動重啟英中聯合經濟貿易委員會（JETCO）會議。

英中EFD今年1月在北京舉行，雙方議定一系列合作項目，英國財政部稱會談成果可望在未來5年為英國經濟注入6億英鎊（逾新台幣240億元）強心針，上看10億英鎊。中國另宣告有意在英國擴大金融業務。

貿易戰略另指出，英國有必要更積極發展對中國的服務出口。

英國官方統計顯示，服務出口在英國2024年全球貿易出口總額的占比高達58%，但在對中出口貿易額，服務出口僅占44%。