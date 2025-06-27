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今熱飆36度高溫、午後大雷雨恐冰雹 下周颱風生成及近台機率曝

美大幅下修Q1經濟成長率

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國第1季國內生產毛額（GDP）成長率遭大幅下修，連續申請失業補助人數則升至逾三年半來新高，暗示總統川普的關稅政策似乎正在拖累經濟。

美國商務部經濟分析局26日公布第1季GDP最終值為萎縮0.5%，較修正值的縮減0.2%大幅下修，受累於消費力道比預期更弱；當局原估上季消費成長1.2%，如今已下修至僅增加0.5%，顯示消費者趕在關稅上路前的搶購潮已減緩。

美國勞工部同日公布，止於6月21日當周，初領失業救濟金人數比前一周減少1萬人、降至23.6萬人（季調後），低於市場預期的24.5萬人；不過截至6月14日當周，連續申領失業補助人數攀升至197萬人，超乎預期，升抵2021年11月來高點，顯示雇主招聘縮手。

經濟研究聯合會（Conference Board）調查顯示，一項經濟學家緊盯、反映職缺數的指標已降至2021年3月來新低。

美國商務部 消費 失業

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